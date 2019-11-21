حمدوك: تخصيص ميزانيات مقدرة للتعليم والصحة في٢٠٢٠

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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قال د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إن موازنة الدولة للعام ٢٠٢٠ سيتم فيها تخصيص ميزانيات مقدرة لقطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والإنتاج باعتبارها من القطاعات التي ستدفع بالبلاد إلى الأمام.
وأوضح حمدوك، لدى ترؤسه اليوم الخميس ، بحسب سونا – اجتماع حكومة ولاية البحر الأحمر، أن الحكومة الاتحادية تولي قضايا الشرق اهتماماً كبيراً باعتبارها بوابة السودان الإستراتيجية، مشيداً بالعمل الكبير الذي قامت به حكومة الولاية خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات بالرغم من شح الإمكانيات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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