بعد رحيله عن غالاكسي.. ميلان يغازل إبراهيموفيتش بعقد “قصير”

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، الخميس، أن أسطورة كرة القدم السويدية، زلاتان إبراهيموفيتش، تلقى عرضا من فريقه السابق ميلان الإيطالي، للانضمام إلى صفوفه لمدة ستة أشهر.
وذكرت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” ومحطة “سكاي سبورتس”، أن بطل أوروبا سبع مرات، أجرى اتصالات مع مينو رايولا، وكيل “إبرا”، بهدف ضمه لمدة ستة أشهر.
ويعاني ميلان منذ بداية الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، من 12 مباراة، بعد فوزه في أربع مباريات، وتعادله في واحدة، وخسارته في سبع.
وتعاقب على ميلان في المواسم الثمانية الأخيرة 8 مدربين آخرهم ستيفانو بيولي، الذي حل بديلا لماركو جامباولو، المقال من منصبه في أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.
ولعب إبراهيموفيتش (38 عاما) بحسب “سكاي نيوز” خلال موسمين مع ميلان 61 مباراة، سجل خلالها 42 هدفا، وساعده على الفوز بآخر لقب له في الدوري المحلي.
وسبق لابراهيموفيتش أن لعب في فرق مالمو السويدي (1999-2001)، أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، إنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، برشلونة الإسباني (2009-2010)، ميلان الإيطالي (2010-2012)، باريس سان جرمان الفرنسي (2012-2016)، مانشستر يونايتد الإنجليزي (2016-2018)، وكانت المحطة الأخيرة في لوس آنجلوس غالاكسي الأميركي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 52 هدفا في 56 مباراة.
وأعلن ابراهيموفيتش الأربعاء الماضي مغادرته لفريقه الأميركي دون أن يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب، حيث نشر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: “لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكرا لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، وبالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب والسعة، تستمر القصة… الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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