جوبا: مقترحات لإستئناف المفاوضات السودانية في (4) مسارات

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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أكدت حكومة جنوب السودان أنها ستقوم بتقديم الدعوات الرسمية للوفود المفاوضة لمحادثات السلام السودانية حسب الموعد الجديد في العاشر من ديسمبر المقبل بالعاصمة جوبا.
وكشف توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للأمن القومي رئيس الوساطة للمفاوضات في تصريح بحسب (smc) عن مقترحات لإستئناف المفاوضات في المسارات الأربعة بالتزامن بما لا يتعارض مع الرؤية الكلية لوساطة الجنوب السودانية .
وأشار قلواك لإستعداد بلاده لإستئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية وقوى الكفاح المسلح في موعدها.
يذكر أن المفاوضات كان من المقرر لها أن تبدأ بشكل منفصل عن أي مسار من المسارات الأربعة حسب الإتفاق السابق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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