التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : أخبار 34 مشاهدة كشفت ولاية غرب دارفور عن وجود فرص للإستثمار في المجالات المختلفة مشيرة إلى وضع خطة لعمليات التعدين بالتنسيق مع وزارة المعادن. Advertisements وقال والي الولاية المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي في تصريح بحسب (smc) إن الولاية تمتاز بوجود معادن كثيرة أهمها الذهب والرصاص وهو ما يستدعي وضع خطط واضحة لتساهم في رفع الإقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الولاية تستخدم التعدين الأهلي التقليدي حتى الآن لذلك يجب أن تتيح لشركات الإستثمار الفرص لتطويرها. وكشف بدوي أن الولاية تبحث مع وزارة المعادن والشركة الصناعية للتعدين وضع خطط واضحة للتعدين بالولاية بما يعود بالفائدة للولاية والبلاد بصفة عامة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرب دارفور تكشف عن فرص إستثمارية في مجالات إنتاج الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.