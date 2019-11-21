حمدوك يدعو لمشروع قومي يعالج تحديات البحر الأحمر

قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، لابد من مشروع قومي يستصحب كل تحديات ولاية البحر الأحمر حتى تعمل الحكومة المركزية على معالجتها، مشيداً بحكمة قيادات الإدارة الأهلية وحنكة حكومة الولاية في تجاوز أحداث مدينة بورتسودان الأخيرة.

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وقال حمدوك خلال ترؤسه اجتماع حكومة ولاية البحر الأحمر بحضور والي الولاية اللواء ركن حافظ التاج في مدينة بورتسودان، يوم الخميس، إن هذه الولاية تعد بوابة السودان الرئيسة، مؤكداً ضرورة التعامل مع ولاية البحر الأحمر بشكل استراتيجي.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى تنوير من عدد من قيادة حكومة الولاية حول خطط وبرامج الحكومة خلال الفترة القادمة والمشروعات التي ستقوم بتنفيذها الحكومة في مجالات الكهرباء والمياه وخدمات الصحة والتعليم والطرق والزراعة.

وقال والي البحر الأحمر إن هناك ضعفاً كبيراً في ولايته في مجال الخدمات، وأوضح أن غياب التنمية وتفشي البطالة وسط الشباب من الأسباب الرئيسة وراء حدوث بعض الاحتكاكات بالولاية بين الفينة والأخرى.