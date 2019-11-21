السجن عشر سنوات مع الغرامة لسائق ليموزين

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : حوادث 334 مشاهدة Advertisements أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي معاوية محمد عبدالله حكماً لسائق ليموزين بالسجن عشر سنوات والغرامة (5) ألف جنيه وفي حاله عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر وذلك لمخالفته للمادة(16أ)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالإتجار. وتشير تفاصيل البلاغ المدون بحسب التيار – بأن وردت معلومة لدى شرطة مكافحة المخدرات بأن المتهم يروج للمخدرات داخل منزله بعد الرصد والمتابعة ويأمر تفتيش صادر من النيابة تم تفتيش منزل المتهم وهو عبارة عن غرفة وبعد تفتيش في أجزاء متفرقة تم ضبط عدد (5ونصف) رأس حشيش إضافة إلى حبتين ترمادول المخدرة تم القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته، وعند استجوابة أقر بتعاطي المخدرات ونفى حيازته المعروضات ولكن الاتهام أثبت ادِّعاءه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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