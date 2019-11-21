حمدوك يصل بورتسودان

وصل رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، صباح الخميس، إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر في إطار برنامج زياراته لولايات البلاد والتي كان قد استهلها بزيارة ولاية شمال دارفور مطلع نوفمبر الجاري.

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واستقبل حمدوك بمطار المدينة وزراء الداخلية والثقافة والإعلام والبنى التحتية ووالي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج وأعضاء حكومته.

ورافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة وزراء ديوان الحكم الاتحادي، والعمل والتنمية الاجتماعية والنائب العام ومدير جهاز المخابرات.

وفور وصوله سيعقد اجتماعاً بحسب الشروق – مع لجنة أمن الولاية للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بولاية البحر الأحمر، لاسيما تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان الإثنين الماضي.

وسيجتمع حمدوك أيضاً مع حكومة الولاية، ويعقد لقاءً مع قيادات الإدارة الأهلية بولاية البحر الأحمر، إلى جانب تفقده محطة كهرباء سيمنس الحرارية.