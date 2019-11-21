التاريخ: 21-نوفمبر-2019
5 مشاهدة
وصل رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، صباح الخميس، إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر في إطار برنامج زياراته لولايات البلاد والتي كان قد استهلها بزيارة ولاية شمال دارفور مطلع نوفمبر الجاري.
واستقبل حمدوك بمطار المدينة وزراء الداخلية والثقافة والإعلام والبنى التحتية ووالي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج وأعضاء حكومته.
ورافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة وزراء ديوان الحكم الاتحادي، والعمل والتنمية الاجتماعية والنائب العام ومدير جهاز المخابرات.
وفور وصوله سيعقد اجتماعاً بحسب الشروق – مع لجنة أمن الولاية للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بولاية البحر الأحمر، لاسيما تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان الإثنين الماضي.
وسيجتمع حمدوك أيضاً مع حكومة الولاية، ويعقد لقاءً مع قيادات الإدارة الأهلية بولاية البحر الأحمر، إلى جانب تفقده محطة كهرباء سيمنس الحرارية.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يصل بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.