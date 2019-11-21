الدستورية توقف اعدام اربعة متهمين بالقتل

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : حوادث 146 مشاهدة تقدم الاستاذ اسعد العباسي المحامي بطلب للمحكمة الدستورية طالبا ايقاف تنفيذ حكم الاعدام في مواجهة اربعة متهمين بقتل سائق باحدى الولايات بدارفور مستنداً على عدة نقاط قانونية لايقاف تنفيذ الحكم. Advertisements وقامت المحكمة الدستورية بحسب الدار بايقاف التنفيذ ليشرع خلالها المحامي العباسي بالاتصال باسرة القتيل من اجل تقريب وجهات النظر والعمل على ارسال وفود من المشايخ من اجل الصلح مع اسرة القتيل خلال فترة ايقاف التنفيذ لحكم الاعدام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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