جمهور الفنان سامي المغربي يصفه بـ(الكسول)

طالبت مجموعة كبيرة من محبي و معجبي الفنان سامي المغربي بتقديم أغنيات خاصة و جديدة بدلا من اعتماده علي ترديد أغنيات الغير، مشيرين إلى أنه يمتلك حنجرة و صوت جميل و أداء مميز إلا أنه كسول فنياً ولا يوجد مبرر لكسله.
فيما يري بعضهم أنه يعتمد في ظهوره علي حفلات الأعراس و الحفلات الخاصة بالرغم من ان الفرصة أمامه لإحياء حفلات جماهيرية، سيكتب لها النجاح، فيما عاب بعضهم علي الفنان سامي المغربي أنه صنف نفسه كفنان ارستقراطي لا يغني إلا للأسر المخملية. في الختام طلبوا منه أن لا يكون بخيل و عليه تقديم الجديد لهم حتي يكون لديه رصيده الفني الخاص به، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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