للمرة الثالثة.. تدهور الوضع الصحي للفنان شول منوت

تدهور الوضع الصحي للفنان الجنوبي شول منوت و ذلك بعد ظهوره بالقرب من مستشفي أبو عنجة في أمدرمان بصورة يرثي لها و بدأ ذلك واضحاً في جسده المنهك و المتعب.
الجدير بالذكر أن الفنان شول منوت كان قد تدهور وضعه الصحي مؤخراً ليتم نقله لمستشفي أبو عنجة المناطق الحارة بأمدرمان وذلك لتلقي العلاج الذي لم يستمر فيه بسبب مغادرته المستشفي دون إذن خروج منها و كان قبلها يلتقي العلاج بمستشفي سنار التي نقل لها بعد انتكاسه مرة أخري إلا أنه غادرها هي الأخري، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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