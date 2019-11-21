أقدمت إدارة فضائية مشاهدة علي فصل المذيعه (س، س) بسبب الترحيل ورفضت منحها استحقاقاتها فما كان من المذيعة إلا أن قامت بفتح بلاغ في مواجهتهم ورفضت الإدارة استلام البلاغ فقامت بتعليقه علي حائط أحد المكاتب وعلق الكثيرون علي التصرف الذي أكدت من خلاله المذيعه عدم تنازلها عن حقوقها مهما كلف الأمر، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تقوم بتعليق البلاغ علي حائط أحد المكاتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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