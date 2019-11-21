التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة أكد فتح الرحمن محمود احتراق طفله “محمود” وعمره عام ونصف العام بحلة ملاح كانت تغلي في النار نزلتها والدته وتركتها على الارض ودخل الطفل الى المطبخ لامس الحلة التي انقلبت على جسده وسببت له حروقا من الدرجة الثانية. Advertisements واكد فتح الرحمن في تصريح صحفي بحسب الدار انه حمل طفله الى المستشفى واستخرج اورنيك “8” واجرى له العلاج وهو بصدد اتخاذ اجراءات جنائية لدى شرطة حماية الاسرة والطفل. وقال ان الجروح طالت البطن والرجل وحرمت الطفل المشي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق طفل بحلة ملاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.