مغنيات (المغارز)… هجوم كبير ومطالبة المجلس بحسمهن

انتقد عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الانتشار المكثف لفيديوهات الحفلات الخاصة بالمغنيات اللائي يطلق عليهن لقب (القونات) التي رددن من خلال اغنيات (المغارز) و يتم نشرها علي السوشيال ميديا بعبارات و كلمات غير لائقة تحمل أوصاف و القاب عبارة عن إساءات متبادلة بين المغنية و زميلتها الأخري.

ويتم ترديد تلك الأغنيات تحديداً عندما تكون بينهما مشاكل خاصة يكون الرد فيها بأغنيات يطلق عليها أغنيات (المغارز) تكتب خصيصاً لهذا الأمر، مشيرين إلى أن ترديد تلك الأغنيات في الحفلات العامة و الجماهيرية أمر سيء لا يستفيد منه جمهور الحفل بالرغم من جمال اللحن إلا أن الكلمات بلا معني فهي عبارة عن مطاعنات و اساءت.

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من جانبهم طالب البعض بضرورة تدخل اتحاد المهن الموسيقية لحسم الفوضي و سحب رخصة الغناء كل من ثبت تعديه حدوده بالإساءة للفن السوداني الأصيل، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)