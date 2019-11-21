أب يخطر الشرطة بطعن إبنه ووفاته بجبل أولياء

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : حوادث 305 مشاهدة تقدم أحد الآباء يقيم ديم الشطايا بان أحد المتهمين قام بطعن ابنه البالغ من العمر سبعة عشر عاماً بسكين لتجرى محاولات لاسعافه الا ان روحه فاضت الى بارئها. Advertisements وبحسب الدار قامت شرطة محلية جبل الاولياء بتحريك عربة مسرح الحادث التي قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة والقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة كما ضبطت السكين اداة الجريمة ووضعت معروضات في البلاغ ويتابع المتحري الاجراءات تمهيداً لاكمال ملف البلاغ لرفعه الى جهات الاختصاص. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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