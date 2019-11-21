أب يخطر الشرطة بطعن إبنه ووفاته بجبل أولياء

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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تقدم أحد الآباء يقيم ديم الشطايا بان أحد المتهمين قام بطعن ابنه البالغ من العمر سبعة عشر عاماً بسكين لتجرى محاولات لاسعافه الا ان روحه فاضت الى بارئها.
وبحسب الدار قامت شرطة محلية جبل الاولياء بتحريك عربة مسرح الحادث التي قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة والقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة كما ضبطت السكين اداة الجريمة ووضعت معروضات في البلاغ ويتابع المتحري الاجراءات تمهيداً لاكمال ملف البلاغ لرفعه الى جهات الاختصاص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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