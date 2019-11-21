مجلس المريخ يشكو “التراس” الهلال بعد الاعتداء على النادي

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة Advertisements على خلفية هجوم بعض منسوبي التراس الأزرق على نادي المريخ مساء أمس الأول ودخولهم في اشتباكات مع الموجودين بالنادي، الأمر الذي أدى لوقوع ثلاث إصابات، أبلغ مجلس المريخ الجهات الأمنية، وقام بفتح بلاغ في مواجهة التراس الهلال، وبعد متابعة حالة المصابين ثم توجه لفتح بلاغ في مواجهة المجموعة مع إبلاغ الجهات الأمنية بما حدث لتأخذ تحوطاتها اللازمة قبل ساعات من موعد مباراة القمة المقرر لها بعد غدٍ السبت، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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