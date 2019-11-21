يوناميد: سلمنا الحكومة أصولاً بقيمة “99.4” مليون دولار

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة قال الممثل الخاص لليوناميد في السودان جيريمايا مامابولو، إن أولوياتهم خلال الفترة الانتقالية ستكون دعم عملية السلام الجارية، وحماية المدنيين ومراقبة حقوق الإنسان. وأعلن جيريمايا خلال مؤتمر صحفي، أنهم سلموا الحكومة أكبر معسكراتهم في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وكشف أن قيمة الأصول التي سُلّمت بلغت (99.4) مليون دولار. Advertisements وأضاف: “تلقينا طلباً من الحكومة الجديدة بتمديد قرار التفويض حتى الـ31 أكتوبر 2020م وذلك لحفظ السلام في منطقة جبل مرة إضافة إلى بناء السلام في بقية أنحاء دارفور عبر نظام متكامل وذلك لتفادي الفجوات التي قد تنتج عن خروج اليوناميد من دارفور”، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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