وزير المالية: تعديل في قانون الاستثمار

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.إبراهبم البدوي عن إنشاء هيئة للاستثمار وتنمية القطاع، أُسند إليها تعديل قانون الاستثمار للوصول لقانون جديد.

وقال البدوي خلال ترؤسه الجانب السوداني في المباحثات السودانية الإماراتية، إن الحكومة تسعى لزيادة اعتمادات الخدمات الاجتماعية وتقديم خدمة مقبولة للقطاعات الوسطى، وأعلن عن مراجعة للأجور وإزالة التشوهات وتوحيد سعر الصرف.

وأوضح وزير المالية أن جيل الشباب في السودان يمثل 60% وأنه لا بد من خلق الفرص العملية له، وأشار إلى أن ساحل البحر الأحمر الذي يمكن أن يكون منبراً إقليمياً لتشبيك الاقتصاد السوداني مع جنوب السودان، وتشاد، إثيوبيا، إفريقيا الوسطى.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والطاقة بدولة الإمارات سهيل المزروعي، إن السودان له قدرة كبيرة لدخول أسواق التصدير لتمتعه بالميزات النسبية من المياه والزراعة والثروة الحيوانية التي يمكن أن تسهم في تحقيق العائد للاستفادة منه في الموازنة.

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إلى ذلك أشار وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، إلى المشاريع المقترحة من وزارته في مجال الكهرباء من الغاز، بجانب الاستكشافات وإنشاء المستودعات والمشاريع الاستراتيجية والتعدين والفرص المختلفة من المعادن من النحاس والذهب الحديد والصناعات التحويلية، وكشف عن ترتيبات لتعديل قانون الكهرباء لاستيعاب مشروعات القطاع الخاص، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)