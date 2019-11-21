تعيين إبراهيم عدلان مديراً للطيران المدني

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً أمس، بإعفاء مصطفى سيد أحمد الدويحي من وظيفة مدير عام سلطة الطيران المدني، وتعيين إبراهيم عدلان إبراهيم خلفاً له، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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