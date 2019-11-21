(العقد) والثنائي يختتمان حفلات (الزهور)

أكملت فرقة عقد الجلاد الغنائية استعداداتها لحفل اليوم بمعرض الزهور بالحديقة النباتية بالمقرن، وكانت الفرقة قد احيت الايام الماضية حفلين بمسرح حديقة عبود بالخرطوم بحري، ومسرح نادي الضباط بالخرطوم. Advertisements من جانب آخر يختتم الفنان هاني عابدين والفنانة رانيا محجوب حفلات المعرض مساء يوم الجمعة بحفل ساهر. وبحسب آخر لحظة سوف تختتم الفعاليات بعرض لفرقة تراثية يوم بعد غد السبت. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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