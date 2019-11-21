حزب التنمية القومي يدشن نشاطه رسمياً

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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أعلن حزب التنمية القومي أمس، انطلاق عمله السياسي رسمياً، وأكد أنه حزب وسطي ليس عقائدياً ولا مناطقياً، يهدف لبناء دولة سودانية قوية تحكم عبر شعبها.
وأوضح رئيس اللجنة التمهيدية للحزب الطيب موسى عليو في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن الحزب يقوم على فكر جديد وسطي يتخطى كل السلبيات الحزبية السابقة ويمتلك القدرة على توحيد المُواطنين للدفاع عن المصالح الوطنية المُشتركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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