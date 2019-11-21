(البلوم) اعاني من الشلل واشكر (الزرقاء)

قال “البلوم” الفنان عبد الرحمن عبد الله انه ما زال حبيساً للفراش الابيض، بعد ان تعرض الى شلل اعاق حركته، ويجري جلسات علاج طبيعي مرهقة آملا ان يتعافى قريباً باذن الله.
وشكر الفنان الكبير الوفد الكبير الذي زاره بمنزله امس، والذي ضم مجموعة من نجوم الفن والاعلامتقدمهم رئيس نقابة المهن الموسيقية الفنان الدكتور عبد القادر سالم، والمدير العام لقناة النيل الازرق، الاستاذ حسن فضل المولى، الذي وثقت قناته للزيارة.
كما شكر كل الذين زاروه وظلوا يسألون عن صحته واحواله تأكيداً على نبلهم واصالتهم، وخص بالشكر بحسب آخر لحظة، الشاشة الزرقاء وقال انها ظلت تتابع احواله الصحية باستمرار، وسبق ان زارته قبل سفره للعلاج بدولة المجر وبعد العودة من الرحلة، مؤكداً ان هذا الاهتمام يقدم له دعماً معنوياً كبيراً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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