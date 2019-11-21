علي مهدي: لست ابن النظام السابق المدلل

نفى الفنان والممثل علي مهدي اتهامه بانه ابن النظام السابق المدلل. وقال مهدي في ان ما يقال هو حديث فطير واجوف، لانه لا علاقة له بالسياسة حتى يحسب على النظام السابق. Advertisements وأضاف ان علاقته بالرئيس المخلوع نابعة من منصبه كرئيس لاتحاد المهن الموسيقية والتمثيلية، كما نفى علي مهدي وفقاً لآخر لحظة، اتهامه بالثراء الحرام، وقال ان سكنه بحي الرياض في ارقى احياء الخرطوم لانه سبق له العمل في منظمة قرى الاطفال العالمية، ويصرف راتبه بالدولار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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