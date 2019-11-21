الوساطة: لا اتجاه لنقل المفاوضات خارج جوبا

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة نفى رئيس لجنة الوساطة بمباحثات السلام السودانية توت قلواك، اي اتجاه لنقل المفاوضات الى خارج جوبا. Advertisements وقال في تصريحات امس بحسب آخر لحظة ان جوبا ستكون مقراً للتفاوض بين الاطراف السودانية، لافتاً الى ان الوساطة ستشرع في ارسال الدعوات لجميع الاطراف السودانية بجانب ممثلين عن الايقاد والاتحاد الافريقي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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