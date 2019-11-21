“قوى الحرية” بالجزيرة تدفع بـ(11) مرشحاً لمنصب الوالي

كشف تجمع المهنيين بولاية الجزيرة عن دفع تنسيقية “قوى الحرية والتغيير” بالولاية بـ(11) مرشحاً لمنصب الوالي، في وقت طالب فيه التجمع بإقالة والي الجزيرة المكلف فوراً. وقال مقرر التجمع بالولاية عبد الله محمد الحسن في المنبر الإعلامي الدوري للتجمع الثقافي الإعلامي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن الوضع السياسي معقد، ووصف المرحلة التي يعيشها الشعب السوداني بأنها أصعب مرحلة بعد استنفاد الطاقات في إسقاط النظام السابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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