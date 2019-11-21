خبير يدعو الى تبني مشروع الكسرة المخلوطة

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة قطع الخبير الاقتصادي خضر رضوان بعدم وجود خلل في الميزان التجاري، مبيناً ان المشكلة الاساسية هي ان الدولة لم تستطيع استيعاب اقتصاد السوق. Advertisements ووصف توزيع وصناعة الخبز وصناعة الدقيق بالمحرقة للموارد، وقال ان “100” مليون جنيه مهدرة من الاقتصاد بسبب هذه الرغيفة حسب قوله. ودعا رضوان خلال ورشة منظومة الاصلاح الاقتصادي نحو نهضة شاملة وتنمية مستدامة بحسب آخر لحظة الى تبني مشروع الكسرة المخلوطة بالقمح. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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