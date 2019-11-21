الشيوعي: مناهج التعليم تناسب طلاب القرون الوسطى

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة قال القيادي بالحزب الشيوعي، الخبير التربوي، علي السعيد، إن مناهج التعليم في السودان تناسب طلاب القرون الوسطى، لجهة أنها بعيدة تماماً عن الواقع وقضايا العصر. Advertisements ودعا وزارة التربية لإلغاء الامتحانات بصورة نهائية في كل المراحل، مؤكداً بأن النجاح والرسوب ليس مقياساً للنجاح في مستقبل الحياة. وقال السعيد في مؤتمر للحزب الشيوعي، بحسب آخر لحظة، بوجود أطباء ومهندسين فاشلين في الحياة العملية رغم ما حققوه من نتائج أكاديمية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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