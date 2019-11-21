حزب الغد الديمقراطي: التعاون بين جوبا والخرطوم بات مُلِّحاً

التاريخ: 21-نوفمبر-2019
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اعتبر حزب الغد الديمقراطي، استئناف السودان وجنوب السودان العمل في تشغيل حقول النفط تطوُّراً اقتصادياً مُهمّاً للبلدين، نتيجةً للتقارُب الذي قاده نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي استطاع أن يجمع بين الفرقاء الجنوبيين.
وقال رئيس الحزب نورين عبد القفا في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إنّ مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة في جمع سلفا ومشار بجوبا عزّزت حاجة البلدين للتعاون، مُشيراً في هذا الخُصُوص إلى استضافة جولة للتفاوُض بين الحكومة والجبهة الثورية.
وأبان أنّ تحسُّن العلاقات بين دولتي السودان تسرع من الوصول إلى سلامٍ نهائي، وأشار إلى أنّ تبادُل المَنافع سيُمكِّن البلدين من مُعالجة مُشكلة الخلافات الحدودية وبالتالي يُعزِّز الأمن والاستقرار في الإقليم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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