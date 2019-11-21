التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : حوادث 42 مشاهدة منح قاضي محكمة جنايات أم درمان وسط الصادق عبد الرحمن الفكي أمس، هيئة الدفاع عن منسوبي جهاز الأمن والمخابرات المتهمين بقتل معلم خشم القربة فرصة لاحضار شهودهم. Advertisements وأمر قاضي المحكمة بإعلان الشهود لجلسة الـ(26) من الشهر الجاري، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تمنح دفاع المتهمين بقتل “المعلم” فرصة لإحضار شهودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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