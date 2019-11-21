مؤتمر البجا: الاوضاع لا تحتمل أي خلافات

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن حزب مؤتمر البجا عن أسفه للأحداث التى وقعت بولاية البحر الاحمر> Advertisements ودعا الناطق الرسمي بالحزب، جعفر محمد آدم في تصريح بحسب آخر لحظة، كافة الأطراف من القبيلتين إلى ضبط النفس و التحلي بالحكمة لحقن الدماء و الحفاظ على الأرواح. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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