سليمان عبد الرحمن مديراً للابحاث الجيولوجية

التاريخ: 21-نوفمبر-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة اصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك امس قراراً بتعيين الجيولوجي سليمان عبد الرحمن عبد الفضيل جار الله، مديراً عاماً للابحاث الجيولوجية، وذلك بناء على توصية وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم. وبحسب صحيفة آخر لحظة التي انفردت بان وحدة المراجعة الداخلية الخاصة بالتعدين بالوزارة رفضت تمرير الاجراءات المالية الصادرة من المدير العام للهيئة سليمان عبد الرحمن، وذلك لعدم قانونية تعيينه الذي تم بواسطة وزير الطاقة والتعدينوذلك لان تعيين مدير الهيئة من اختصاصات رئيس الوزراء. Advertisements وأحدثت خطوة عدم قانونية تعيين مدير هيئة الابحاث الجيولوجية ربكة داخل دولاب العمل بالوزارة، وقالت مصادر عليمة ان الوزير قام بتدارك الخطأ واوصى مجلس الوزراء بتعيين مدير الهيئة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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