تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * تفاصيل استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي * القبض على “علي الحاج” و”السنوسي” يتوعد “قوى الحرية” * توقيف أخطر مزور وثائق وأختام وزارات سيادية وسفارات * الحكومة: نقل المواطنين بقطار المواصلات مجاناً لـ(3) أيام * التوقيع على صلح لإيقاف العدائيات ببورتسودان الصيحة: * استجواب “المهدي” وترحيل “علي الحاج” لكوبر * أسر المعتقلين السياسيين تتوعد بالتصعيد ضد الحكومة * موقع أمريكي: تأخير الدعم الدولي يجر السودان إلى العنف * نقل مجاني للمواطنين بالقطار خلال الأيام الثلاثة الأولى المجهر: * اعتقال “علي الحاج” و”السنوسي” بتهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ * مجلس السيادة ينجح في طي صفحة الخلافات القبلية في بورتسودان * أسر معتقلي النظام يشتكون من تدهور صحة “أبو هريرة حسين” و”آدم الفكي” Advertisements * استقالة محافظ البنك المركزي د. يحيى حسين جنقول آخر لحظة: * نجل نافع: (أبوي مديون والحديث عن ثروته هوا ساكت) * اعتقال علي الحاج واستقالة محافظ المركزي * خبير اقتصادي يطالب بالعودة لـ(الكسرة) * إعفاء مدير شركة المطارات القابضة الجريدة: * فساد بهيئة بحوث الثروة الحيوانية وبيع (22) سيارة في مزاد مقفول * (11) لجنة مقاومة تتضامن مع لجان الكلاكلات لإقالة معتمد جبل أولياء * مواطنو أبو حمد يدخلون في اعتصام مفتوح احتجاجاً على تغول شركة دال على أراضيهم الدار: * قاتل زوجته بالشارع العام يسجل اعترافاً قضائياً ويمثل الجريمة * توقيع اتفاق القلد بين الهدندوة والبني عامر * علي الحاج يؤكد جاهزيتهم لمناهضة تهم المشاركة في انقلاب “البشير” * الاتهام يطلب من المحكمة تحديد جلسة القرار في قضية أحمد الخير * أحكام رادعة في مواجهة المتهمين في قضية مدعية الإنجاب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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