“الثورية” تطالب جهاز المخابرات بالكشف عن 162 أسيراً من منسوبيها

التاريخ: 20-نوفمبر-2019
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كشف القيادي البارز بالجبهة الثورية السودانية، الجنرال نمر محمد عبدالرحمن يوم الأربعاء، عن تقدمهم بطلب لجهاز المخابرات العامة والجهات ذات الصلة بقائمة تضم 162 أسيراً من قواتهم لا تعلم الجبهة أماكن تواجدهم في السجون السودانية.
وأشار إلى أن هذه القائمة باتت في قائمة المفقودين وتابع “نريد أن نعرف أين هم الآن، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية للجبهة الثورية كانت سلمت جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم خلال الأيام الماضية قائمة بأسماء الأسرى المعتقلين البالغ عددهم 42 معتقلاً في سجون الهدى وكوبر ونيالا.
وقال اللواء نمر بحسب الشروق – جلسنا مع الجهات المختصة خلال الأيام الماضية، وتوصلنا معها من خلال اللجنة التنسيقية أن تصدر قرارات رئاسية بخصوص إطلاق أسرانا في المعتقلات خلال الأيام القادمة .
وأفرجت السلطات قبل نحو شهر عن محكومين من حركة عبدالواحد نور، في إطار حسن النوايا لتهيئة الأجواء لمفاوضات السلام بعاصمة جنوب السودان جوبا.
وأجلت الوساطة الجنوب سودانية يوم الثلاثاء، مفاوضات السلام بين الحكومة الجبهة الثورية التي كان مزمع استئنافها يوم الخميس إلى العاشر من ديسمبر استجابة لرغبة الجبهة الثورية وموافقة الحكومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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