ابراهيم الشيخ : احداث بورتسودان تثير القلق وجئنا لتدارك الأمر

قال إبراهيم الشيخ القيادي بقوى الحرية والتغيير ان هناك اهتماماً كبيراً وواضحاً لحل الأزمة التي حدثت بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر والتي على اثرها تساقط 9 شهداء وأكثر من 40 جريح واضاف ” لذلك كان الوضع مقلق للغاية بالنسبة لنا في الخرطوم على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وهو ما دعانا للمجئ عاجلا لنزع فتيل الأزمة”.

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وأوضح الشيخ في تصريح بحسب سونا – عقب توقيع اتفاق القلد بين قبيلتي الهدندوة والبنى عامر ان الزيارة جاءت بغرض البحث عن حل جذري لأزمة بدأت تتجدد بين الفينة والأخرى وقال إن الشرق عانى لوقت طويل من مشاكل التهميش وغياب التنمية المتوازنة مما انعكس سلبا على خدمات الصحة والتعليم والبنيات الأساسية مبينا أن انسان الشرق دفع ثمنا غاليا للإهمال الذي ساد المنطقة لمدة 30 عاما .

وقال إن هذه الصراعات مفهومة ولديها أسبابها التاريخية ولكن تجددها بدأ يثير القلق في المركز فضلا عن تاثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدا الحرص على أن يكون السودان وطن يسع الجميع يتعايش فيه أبناء الشرق في وئام وتسامح، مبينا أن واحدة من المقاصد الأساسية لثورة 19 ديسمبر هو تحقيق الحرية والسلام والعدالة.