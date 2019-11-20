حزب الأمة: أحداث بورتسودان تنذر بخطر يهدد الإستقرار

أعتبر حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، أن الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، حاضرة البحر الأحمر، تنذرُ بخطرٍ يهدِّد الإستقرار، ويعيقُ عملية السلام الجارية.

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وبحسب بيان صدر عن دائرة الإعلام بالحزب أمس (الثلاثاء) فإن المواجهات القبلية التي شهدتها بورتسودان تنذر بشرٍّ مستطير ما لم يتم تداركه على الفور.

وأعرب الحزب عن أسفه للأحداث ودعا الأطراف لضبط النفس والإستجابةَ لصوت الحكمة، وتفويت الفرصة علي المتربصين، مطالبا الحكومةَ الإنتقالية بتحمل مسئولياتِها في حفظ الأمن، والفصل بين أطراف النزاع فوراً.

كما دعا الحزب إلى إجراء تحقيقٍ في الأحداث بواسطة لجنةٍ قضائيةٍ، فنيةٍ، مستقلة لتحديد الجناة، ومحاسبتهم، وتعويض المتضررين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)