نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة الجماهيرية ندى القلعة يعود تاريخه للعام 1996م -بحسب التعليق المصاجب للمقطع – حيث بدت فيه القلعة وهي في سن صغيرة في داياتها حيث كان يقارب عمرها عمر ابنائها قبل 23سنة.
المقطع الذي تم تضويره غي احدى الحفلات التي احيتهالفنانة ندى القلعة كانت تردد فيه احدى الاغنيات المشهورة التي كانت تؤديها في بداياتها الفنية وهي أغنية (الخدار خدري).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون فيديو للفنانة ندى القلعة قبل 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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