حماية الأسرة والطفل بالشرطةتحتفل باليوم العالمي للطفل

جدد الفريق شرطة (حقوقى) خالد بن الوليد الصادق؛ مدير شرطة ولاية الخرطوم الاهتمام بقضايا الطفولة من خلال إدارة حماية الأسرة والطفل وتوفير كل المعينات الفنية اللازمة التى تمكنها من أداء عملها بالصورة المطلوبة .

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الاحتفال باليوم العالمي للطفل ومرور (30) عاما على اتفاقية حقوق الطفل بمبانى الإدارة الذي جاء تحت شعار (الأطفال يدافعون عن حقوقهم ماذا ستفعل؟ بحضور الشركاء و الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن حماية الأطفال وتقديم النصح والإرشاد لهم من اهتمامات شرطة الولاية عبر التوعية والإرشاد الذي تقدمه حماية الأسرة؛ بجانب تلقيها كافة البلاغات عبر الرقم المجاني (9696) وتتم عبره الاستجابة الفورية، مشيدا بجهود الشركاء الذين يعملون من أجل طفل آمن وأسرة مستقرة ومجتمع معافى.

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من جانبه؛ أوضح العميد شرطة عبدالملك حسن إبراهيم؛ مدير إدارة حماية الأسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم بحسب سونا – أن الاحتفال يأتى تفعيلا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال وتحقيق مصالحهم فى الحياة دون تمييز؛ بجانب توفير التدابير الخاصة بالحماية وفق المعايير التى تجعل الطفل مستقلا ومحميا، ونبذ كافة أشكال العنف ضدهم ، مبينا أن الإدارة تعمل لحماية الأطفال من كافة الانتهاكات كما نقوم بالتحري وفق أسس علمية تراعى فيها عدة جوانب.

مستر بكاري شقوقا ممثل منظمة اليونيسيف أكد دعم اليونسيف لبرامج حماية الأطفال فى جميع الدول الأعضاء، مشيدا بدور السودان حيث كان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل والعمل بصورة جادة وخطوات حثيثة في مجال احترام حقوق الطفل والطفولة رغم التحديات، داعيا الى إنفاذ البند الأول من المبادئ فى عدم التمييز بين الأطفال، بجانب مبدأ المشاركة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وحق الحياة، مشيدا بشرطة حماية الأسرة والطفل ومجهودات الشرطة في السودان في ما يختص بالطفولة وحمايتها، مؤكدا أن هذا الاحتفال يعد الدليل الأكبر على الاهتمام.

فيما أبانت الأستاذة أميرة أزهري ممثل المجلس القومي لرعاية الطفولة أن المجلس يعمل على تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالأطفال التى تمنع الانتهاكات الجسدية التى تواجههم والعمل على توفير حقوقهم فى الصحة والتعليم والتمتع بالحياة الآمنة المستقرة .

وتفيد(سونا) بأن الاحتفال شهد استقبال مسيرة الأطفال؛ بجانب تكريم الطفلة النابغة هديل أنور الزبير الفائزة بجائزة تحدي القراءة العربية على مستوى الوطن العربى، ومرابيع للشاعر جبرالله عوض السيد؛ إضافة لكلمة ممثل المبادرة الإعلامية: معا لحماية الأطفال والتي تم تدشينها في هذا اليوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)