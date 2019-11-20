بالفيديو : ماذا قال القيادي بالمؤتمر الشعبي “على الحاج” قبيل اعتقاله لأنصاره

ألقت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، القبض على الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج على خلفية البلاغ المفتوح في مواجهته بالاشتراك في انقلاب الإنقاذ 1989.

وكشف القيادي علي الحاج في مقطع فيديو تفاصيل اعتقاله، حيث قال “إنه صباح الأربعاء علم من السكرتارية أن قوة جاءت من النيابة العامة وببلاغ مفتوح ضدنا وفي القانون القديم أننا قمنا بعمل عسكري ضد الدولة وهي قضية ليست جديدة ومتوقعة في أي وقت.

وأضاف الأمين العام للمؤتمر الشعبي قائلًا : “هي قضية سياسية بحتة ولكن امتثلنا للأمر ونحن الآن سنمشي مع النيابة لنسمع منهم”.

وطمأن الحاج القواعد أنه بخير وأوصى أنصاره أن لا ينصرفوا عن عملهم وقال إن هذه قضايا انصرافية كما أشار إلى أن الترتيبات القانونية و السياسية جاهزة .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)