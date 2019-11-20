التربية الخرطوم تعفي مديري التعليم بالأساس

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 105 مشاهدة أصدر مدير عام التعليم بولاية الخرطوم ، محمد إبراهيم علي قراراً إدارياً بالرقم (36) لسنة 2019م أعفى بموجبه مديري التعليم الأساسي بمحليات ولاية الخرطوم وعين آخرين . وبحسب الخطاب الذي حصلت عليه ” أخبار الخليج 365” فقد تم تعيين كل من : (بشير عبدالصمد سليمان ) لمحلية أمبدة و (فيصل حسن بدر أحمد ) محلية أم درمان و ( عبدالله محمد سوار ضوء البيت) لمحلية كرري و ( الصديق محمد عمر كرار) لمحلية شرق النيل و (حسن محمد زين عدلان ) لمحلية بحري و (عبدالرحمن محمد عبدالله) لمحلية الخرطوم و ( محمد المصطفى القرشي هاشم) لمحلية جبل أولياء . Advertisements ابراهيم عمر الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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