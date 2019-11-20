قيادي بالوطني : يتحدى قحت ويطالبها بمناظرة في ميدان عام

التاريخ: 20-نوفمبر-2019
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تحدى ممثل المبادرة الشعبية لإطلاق سراح المعتقلين محمد عبدالله شيخ إدريس القيادي بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية قوى الحرية والتغيير بالمناظرة في ميدان عام لإثبات الفساد الذي يدعونه على حزبه وقياداته المعتقلين .
وأكد بحسب التيار – أنهم يدعون العدالة لكنهم لاينفذونها وطالب قيادات قحت بعدم استفزاز حزبه وقياداته وأوضح أنهم حتى الآن يتعاملون بلين وأضاف بنمد يدنا بيضاء وانتو بتعرفونا كان جيناكم بيدنا التانية.
و أرسل شيخ إدريس خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أسر المعتقلين السياسيين يوم الأربعاء أمام مكتب النائب العام لقحت رسالة قال فيها : قدمنا (٢٥) ألف شهيد من الملكية ما الجيش واضاف انتو عارفننا كويس مردفاً نحن ندافع عن منهج وفكرة وليس أشخاص وتابع واطتكم صبحت كان منتظريننا نسلم وأردف ندعوكم للحركة الإسلامية وغداً للمؤتمر الوطني وزاد ارعوا بقيدكم وبارزونا كلمة بالكلمة وماتمدو يدكم. وأكد شيخ إدريس مخاطباً الحشد أصبروا القصة دي واقعة براها وما محتاجة مننا غير الصبر وقال نسأل لهم الهداية وأن لم يهديهم ربنا يغطس حجرهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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