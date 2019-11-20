(الشعبية) بزعامة عقار تعتذر عن دعوة مركز قطري مختص بالنزاعات

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة مالك عقار، الثلاثاء، اعتذارها عن تلبية دعوة من مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بدولة قطر، وعزت ذلك لدواعي خاصة بترتيبات السلام المتفق عليها مع الحكومة السودانية في العاصمة جوبا.

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وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحركة، بدر الدين موسى، تلقته “سودان تربيون”، “وصلتنا الدعوة في وقت كانت لدينا التزامات مسبقة ولا سيما الأعضاء القياديين لحركتنا”.

وأضاف،بحسب “سودان تربيون” “نرحب بالدعوة من الأشقاء في قطر، ونعتذر لارتباطات مسبقة خاصة بترتيبات السلام المتفق عليها مع الحكومة السودانية، وليس لدينا مانع وبالتنسيق مع حلفائنا لإجراء مشاورات حول سبل تحقيق السلام العاجل والشامل في السودان، مع دولة قطر، وكل ما من شأنه أن يخدم المصالح العليا للسودانيين، ويعزز المساهمة الإيجابية للسودان إقليميا ودوليا”.

وتأسس المركز في عام 2016 تحت مظلة معهد الدوحة للدراسات العليا، ويهدف إلى تحقيق الاستجابة الفعالة المثلى للنزاعات والحاجات الإنسانية المرتبطة بها.

وتتركز نشاطاته في تقديم الاستشارات المتخصصة لأصحاب القرار بما في ذلك دعم الجهود العملية لبناء السلام من خلال الحوار والوساطة.