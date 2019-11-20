السيادي يتعهد بمحاسبة المتورطين في أحداث بورتسودان

أكد مجلس السيادة الإنتقالي على أنه لاتهاون في أمر محاسبة المتورطين في الأحداث التي وقعت في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين وراح ضحيتها نفر كريم من أبناء الولاية.

و أطلع عضوا المجلس حسن شيخ إدريس قاضي واللواء إبراهيم جابر، على الأوضاع الأمنية بالمدينة وتطورات الأحداث.

وشدد قاضي خلال مخاطبته قيادات وزعماء الإدارات الأهلية بقاعة السلام بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر على أولوية السلام ومحاسبة كل من يعمل ضده، واصفاً الولاية بأنها كنز من كنوز السودان ومستودع الثروات الكامنة، مما يستوجب المحافظة عليها والعمل على حمايتها وحماية إنسانها.

وبالمقابل أعرب اللواء جابر خلال كلمته عن أسفه تجاه ماحدث، مشيراً إلى أن الجميع شركاء فيما تعرضت له أرواح الشهداء.

وشدد جابر على أنه لا تهاون في محاسبة المتورطين في الأمر، داعياً قادة الإدارات الأهلية العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار في الولاية بوصفهم أهل الحكمة والرأي والمشورة.

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وأوضح جابر بحسب الشروق – إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز الإستقرار، مؤكداً حرص رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على العمل على حل القضية وتأمين الولاية وحمايتها.

من جانبه دعا وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح لاستشعار المسؤولية تجاه البلاد والتصدي لدعاة الفتنة، مطالباً الجميع بالعمل سوياً للوصول للديمقراطية المنشودة.

وأمَّن والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن حافظ التاج مكي على ضرورة الإلتزام بتنفيذ بنود إتفاقية الشرق باعتبارها الضامن للسلام والتنمية في الولاية مع ضرورة العمل على معالجة أي قصور يعيق تحقيق تطلعات إنسان الشرق.

من جانبهم أكد قادة وزعماء الإدارات الأهلية عبر مذكرة سلموها لوفد الحكومة التزامهم التام بتنفيذ موجهات وقرارات اللجنة الأمنية والعمل سوياً لتحقيق السلام والأمن في الولاية.

وطلبت المذكرة من الوفد الزائر إمهالهم مدة لاتتجاوز 72 ساعة لتجميع قواعدهم لإكمال رؤيتهم للتحقيق فيما يلي الاحداث وتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)