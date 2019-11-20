انطلاقة مشروع رواد الأعمال للتمكين الاقتصادي والاجتماعي بسودان فاونديشن

خاطبت الأستاذة مني محمد الليثي أمين صندوق التمكين الاجتماعي بولاية الخرطوم صباح اليوم بمؤسسة سودان فاونديشن فاتحة أعمال مشروع رواد الأعمال للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لرائدات الأعمال في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعية الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع المؤسسة ، مؤكدة على أهمية التدريب في مجالات ريادة الأعمال للإسهام بفاعلية في زيادة الدخل والناتج القومي

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وامتدحت الليثي جهود الباحثين والخبراء في تطوير وترقية المشاريع الإنتاجية مما انعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي والدخل الشخصي للفرد و المجموعات الإنتاجية مؤكدة على دعم الصندوق وتمويله لكافة المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى و تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقق التنمية المستدامة للجماعات.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سودان فاونديشن دكتور: خالد احمد محمد أن المشروع يستهدف مائة من رواد ورائدات الأعمال بواقع خمسون فرداً لكل فئة وتستمر الدورات لمدة يومين بمشاركة الخبير العالمي التركي دكتور: فائز جمعة مدير المركز العالمي للتدريب باسطنبول.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)