في تطور مفاجئ.. الكاردينال يلغي قرار منع الأولتراس من دخول ملعب الهلال

قرر الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال إلغاء قرار مجلس إدارة النادي السابق بخصوص مجموعة الأولتراس التشجيعية، والسماح لها بدخول ملعب الهلال، جاء ذلك بناءً على اتصالات من كبار نادي الهلال ودرءاً للفتنة التي يمكن أن تحدث، مبيناً أن الوقت الآن للتكاتف والتعاضد لاسيما وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في البطولة المحلية وكذلك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد الكاردينال بحسب صحيفة السوداني، على أهمية ترك الخلافات في الوقت الراهن، حتى يتوفر مناخ ملائم للهلال الذي قطع بأن أبوابه ستظل مفتوحة للجميع.

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وعلى صعيد متصل تسلم لاعبو الهلال جميع حوافز المباريات السابقة بناءً على توجيهات الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، واعداً بحافز خاص لمواجهة القمة المزمع قيامها عشية السبت المقبل في ملعب الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)