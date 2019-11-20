جثة متحللة بشاطئ النيل

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة دونت شرطة الحلفايا بلاغاً تحت المادة “51” اجراءات وذلك على اثر العثور على جثة طافية بمياه النيل بالحلفايا وباخطار شرطة الدفاع المدني انتشلت الجثة ومن خلال المعاينة اتضح بان الجثة لرجل في العقد الثالث من العمر والجثة غير واضحة المعالم ومتحللة تماماً. Advertisements ووفقاً للدار نقلت الجثة الى مشرحة ام درمان لتحديد اسباب الوفاة ويتابع المتحري الاجراءات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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