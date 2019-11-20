التاريخ: 20-نوفمبر-2019
14 مشاهدة
علمت مصادر، أن جهة شرعت في تأسيس صحيفة اختارت أن تطلق عليها اسم (الحرية والتغيير).. القائمون على الصحيفة وقع اختيارهم على الكاتب الصحفي محمد عبد الماجد رئيساً للتحرير.
الصحيفة اختارت مؤقتاً المقر الذي كانت تشغله صحيفة (القرار) المتوقفة عن الصدور حالياً.. الموقع جنوب برج التضامن بقلب الخرطوم، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد الماجد رئيساً لتحرير “الحرية والتغيير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.