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محمد عبد الماجد رئيساً لتحرير “الحرية والتغيير”

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التاريخ: 20-نوفمبر-2019

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محمد عبد الماجد رئيساً لتحرير “الحرية والتغيير”

علمت مصادر، أن جهة شرعت في تأسيس صحيفة اختارت أن تطلق عليها اسم (الحرية والتغيير).. القائمون على الصحيفة وقع اختيارهم على الكاتب الصحفي محمد عبد الماجد رئيساً للتحرير.

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الصحيفة اختارت مؤقتاً المقر الذي كانت تشغله صحيفة (القرار) المتوقفة عن الصدور حالياً.. الموقع جنوب برج التضامن بقلب الخرطوم، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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