وفاة طالبة بطعنة سكين

التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : حوادث 10 مشاهدة تلقت شرطة دار السلام بمحلية جبل الاولياء بلاغاً من احد المواطنين بان مجهولاً قد تمكن من طعن ابنة اخيه الطالبة الجامعية بسكين مسبباً وفاته وذلك بمنطقة دار السلام. Advertisements وبحسب الدار ، فور تلقي الشرطة للبلاغ تم تحريك عربة مسرح الجريمة التي قامت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثمان ليقوم الطبيب الشرعي لمشرحة ام درمان بتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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