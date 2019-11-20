التاريخ: 20-نوفمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements تردد همساً أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بدا غير راضٍ عن أداء بعض وزراء الحكومة الانتقالية. المصادر رجحت إجراء تغييرات في ثلاثة وزراء بينهم وزيرة الخارجية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: تغييرات في وزارة الحكومة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.