مواطنون يعتدون على موظف حكومي

اعتدى مُواطنون بموقف مواصلات جاكسون قبالة كوبري الحرية على موظف حكومي يقود سيارة حكومية، وبحكم القرار الصادر من مجلس الوزراء بنقل المُواطنين مجاناً بالعربات الحكومية بسبب أزمة المُواصلات، حاول بعض المتواجدين إيقاف الرجل ليقوم بتوصيلهم في طريقه، إلا أنه رفض وأحكم إغلاق أبوابه، وصعد بعض الشباب على العربة وقطعوا عليه طريقه، وحينما حاول فتح الزجاج متحدثاً معهم هجموا عليها واعتدوا عليه بالضرب حتى تدخل الحاضرون لفض الاشتباك، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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