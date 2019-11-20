مواطن يشتري منزلاً ويمكث فيه 21 يوما فقط

شعر احد المواطنين بحركة غير عادية في منزله بالحارة 27 ام بدة عندها استيقظ صاحب المنزل فوراص وتفاجأ بعدد من زوار الليل يقفون امامه باسلحتهم البيضاء عندها حاول صاحب المنزل بقدر المستطاع من القبض على عليهم ووقعت معركة وقد امسك صاحب المنزل باثنين من اللصوص الا انهم غدروا به وسددوا له ثلاث طعنات وسقط صاحب المنزل في بركة من الدماء.

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ووفقاً للدار، تم نقل الجثمان بواسطة شرطة سوق ليبيا وبرفقة اورنيك 8 تم نقل جثمان القتيل الى مشرحة ام درمان وبامر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة ام درمان تم تشريح الجثمان وتسليمه لذويه لمواراته الثرى.

فيما تسعى شعبة مباحث سوق ليبيا بحسها الامني العالي من جمع الخيوط والتحريات الدقيقة للوصول والقبض على المتهمين. وتم تدوين بلاغ تحت المادة 130القتل العمد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)