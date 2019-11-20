أميفارما تطلق مبادرة الترحيل المجاني للمُساهمة في حل ضائقة المواصلات

دشّنت شركة أميفارما للأدوية صباح الاثنين الماضي، مُبادرة الترحيل المجّاني للمواطنين بمُختلف أنحاء العاصمة الخرطوم مُساهمةً منها في حل ضائقة المُواصلات التي تشهدها الخرطوم هذه الأيام. ووجّهت إدارة أميفارما، سائقي سياراتها المُخصّصة لترحيل المُوظّفين والعُمّال بنقل المواطنين في أماكن التجمعات والأماكن التي تُعاني من عدم توافر المواصلات، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365) Advertisements

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